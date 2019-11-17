مصر | "فضيحة في الوسط الفني".. ممثل مشهور يتهم زوجته بالجمع بين زوجين (تعرف عليه)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "فضيحة في الوسط الفني".. ممثل مشهور يتهم زوجته بالجمع بين زوجين (تعرف عليه) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



وكان تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة بورود بلاغا للرائد مصطفى خليل رئيس وحدة مباحث قسم شرطة العجوزة من طبيب بشري وممثل، 60 سنة، ومقيم بمنطقة المنيل، بنطاق القسم، بتضرره من زوجته مذيعة بقنوات النيل المتخصصة لقيامها بالجمع بين زوجين واكتشافه عدم صحة وثيقة زواجه منها عن طريق مأذون احضرته هي من شبين الكوم. وكان تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة بورود بلاغا للرائد مصطفى خليل رئيس وحدة مباحث قسم شرطة العجوزة من طبيب بشري وممثل، 60 سنة، ومقيم بمنطقة المنيل، بنطاق القسم، بتضرره من زوجته مذيعة بقنوات النيل المتخصصة لقيامها بالجمع بين زوجين واكتشافه عدم صحة وثيقة زواجه منها عن طريق مأذون احضرته هي من شبين الكوم. وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.



أفادت مصادر داخل النيابة، بمفاجآت جديدة في واقعة اتهام طبيب بشري وممثل لزوجته المذيعة بإحدى قنوات النيل المتخصصة لقيامها بالجمع بين زوجين، حيث اكتشف الواقعة من خلال وثيقة زواج مزورة عن طريق مأذون، وأن الممثل يدعى "محمد غنيم" الذي ظهر بدور خال الممثل "محمد رمضان" في مسلسل الأسطورةفيما وجه الممثل تهمة السب والقذف لزوجته المذيعة المشهورة بإحدى قنوات النيل المتخصصة والجمع بين زوجين.