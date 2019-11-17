مصر | ننشر أسماء ضحايا ومصابي حادث سقوط برج الكهرباء بأوسيم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر أسماء ضحايا ومصابي حادث سقوط برج الكهرباء بأوسيم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصلت بوابة الخليج 365 على أسماء ضحايا ومصابي حادث سقوط برج كهرباء بمركز أوسيم، والمتوفين هم كريم محمد إبراهيم، 28 سنة، مقيم، طلخا بالدقهلية، أحمد ابراهيم مدين، 22 سنة، مقيم، طلخا بالدقهلية، أبو الوفا أسعد، 35 سنة، مقيم الصبريات دشنا بقنا، إبراهيم محمد عبد الرحمن، 33 سنة، الصبريات دشنا قنا.

وجاءت أسماء المصابين كالتالي: سلامة مرسي على الغندور، 42 سنة، مقيم طلخا الدقهلية مصاب كسور بالذراعيين والحوض، علي حسن عيد، 30 سنة، مقيم القيراطيين أوسيم صدمة عصبية، هيثم فارس السيد 33 سنة، مقيم كفر الشيخ اشتباه كسر بالحوض.

وكان كشف مصدر أمني بقطاع أمن الجيزة عن تفاصيل جديدة حول سقوط برج كهرباء بمركز أوسيم، وتبين أنه حال إجراءات عمليات إحلال وتجديد ببرج الكهرباء، وقيام عددًا من العمال بفك البرج سقط عليهم.

وأوضح المصدر ذاته لبوابة الخليج 365 أن جزء كبير من البرج الكهرباء سقط بمياه نهر النيل، موضحًا أن قوات الإنقاذ البري بالإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة بإشراف اللواء هاني السعيد مدير الإدارة، تمكنوا من انتشال 4 جثامين، و3 مصابين.

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وأفاد المصدر في وقت سابق أن حادث سقوط برج كهرباء بمركز أوسيم، أسفر عن مصرع 4 أشخاص، وإصابة 3 آخرين، وتم انتشال الجثامين والمصابين ونقلهم إلى أقرب مستشفيات.

وسقط برج كهرباء بقرية سقيل، التابعة لمركز أوسيم، شمال محافظة الجيزة، وإنتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ للوقوف على ملابسات الحادث، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد مجدي عزيز مأمور مركز شرطة أوسيم، بورود بلاغا من إدارة شرطة النجدة، بسقوط برج كهرباء ضغط عالي بقرية سقيل، نطاق المركز، وسقوط متوفين ومصابين.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شمال الجيزة والمقدم أمثل حرحش وكيل فرقة شمال الجيزة والمقدم مجدي موسي رئيس وحدة مباحث المركز، للوقوف على ملابسات الواقعة.