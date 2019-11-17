مصر | "مزق جسمه بسكين".. التحقيق مع مسجل تشاجر مع صديقه بالسلام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مزق جسمه بسكين".. التحقيق مع مسجل تشاجر مع صديقه بالسلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تباشر نيابة السلام، التحقيق في واقعة قيام مسجل خطر بتمزيق جسد صديقه بسبب مشاجرة بينهما مما أدت إلى إصابته بإصابات بالغة، وطالبت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

وكشفت تحقيقات النيابة عن تلقي قسم شرطة السلام بلاغا من مستشفى السلام التخصصي يفيد بوصول مسجل مصاب بإصابات خطيرة وبالانتقال والفحص دلت التحريات أن المتهم هو "خضر.م "30 سنة عاطل ومسجل في قضايا استعراض بلطجة.

واعترف المتهم بتعديه على المجني عليه "حماده.ع" مسجل خطر بسبب خلافات نشبت بينهما وقام على أثرها بالتعدي عليه بالسلاح الأبيض " سكين"، وتم إتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

