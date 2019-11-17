مصر | "الداخلية" تُكرم المتفوقين دراسيا من أبناء شهداء الشرطة

وجاء ذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة ونخبة من الفنانين والإعلاميين والرياضيين، تم خلالها نقل تحيات وزير الداخلية وجميع أعضاء هيئة الشرطة، وتقديم أخلص معانى التقدير والإعتزاز وأصدق عبارات التهنئة والإمتنان لجميع أسر وأبناء الشهداء والمتفوقين منهم بالمراحل المختلفة.



ويأتي ذلك في إطارسياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لأسر شهداء هيئة الشرطة بإعتبارها أحد ثوابتها المحورية، إعلاءً لقيم الوفاء لتضحيات ذويهم الذين إستشهدوا دفاعًا عن أمن الوطن وسلامة أراضيه.

