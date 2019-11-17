مصر | "الداخلية" تُكرم المتفوقين دراسيا من أبناء شهداء الشرطة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الداخلية" تُكرم المتفوقين دراسيا من أبناء شهداء الشرطة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
نظمت وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للعلاقات الإنسانية ورعاية أسر شهداء ومصابي الشرطة بقطاع الإعلام والعلاقات، احتفالية لتكريم أبناء الشهداء المتفوقين في كافة المراحل الدراسية.
وجاء ذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة ونخبة من الفنانين والإعلاميين والرياضيين، تم خلالها نقل تحيات وزير الداخلية وجميع أعضاء هيئة الشرطة، وتقديم أخلص معانى التقدير والإعتزاز وأصدق عبارات التهنئة والإمتنان لجميع أسر وأبناء الشهداء والمتفوقين منهم بالمراحل المختلفة.
ويأتي ذلك في إطارسياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لأسر شهداء هيئة الشرطة بإعتبارها أحد ثوابتها المحورية، إعلاءً لقيم الوفاء لتضحيات ذويهم الذين إستشهدوا دفاعًا عن أمن الوطن وسلامة أراضيه.