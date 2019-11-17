مصر | مصدر أمني يكشف سبب سقوط برج الكهرباء بأوسيم

وأوضح المصدر ذاته لبوابة الخليج 365 أن جزء كبير من البرج الكهرباء سقط بمياه نهر النيل، موضحًا أن قوات الإنقاذ البري بالإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة بإشراف اللواء هاني السعيد مدير الإدارة، تمكنوا من انتشال 4 جثامين، و3 مصابين.

كان أفاد مصدر أمني بقطاع أمن الجيزة في وقت سابق أن حادث سقوط برج كهرباء بمركز أوسيم، أسفر عن مصرع 4 أشخاص، وإصابة 3 آخرين، وتم انتشال الجثامين والمصابين ونقلهم إلى أقرب مستشفيات.

وسقط برج كهرباء بقرية سقيل، التابعة لمركز أوسيم، شمال محافظة الجيزة، وإنتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ للوقوف على ملابسات الحادث، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد مجدي عزيز مأمور مركز شرطة أوسيم، بورود بلاغا من إدارة شرطة النجدة، بسقوط برج كهرباء ضغط عالي بقرية سقيل، نطاق المركز، وسقوط متوفين ومصابين.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شمال الجيزة والمقدم أمثل حرحش وكيل فرقة شمال الجيزة والمقدم مجدي موسي رئيس وحدة مباحث المركز، للوقوف على ملابسات الواقعة.

