مصر | النيابة تتسلم تقرير "الطب الشرعي" الخاص بـ هيثم أحمد زكي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تتسلم تقرير "الطب الشرعي" الخاص بـ هيثم أحمد زكي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تسلمت النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر، تقرير الطب الشرعي الخاص بالتحاليل الفنية للعينات التي تم سحبها من جثمان الممثل الراحل هيثم أحمد زكي.

وتواصل النيابة تحقيقاتها حول وفاة هيثم أحمد زكي في ضوء التطورات الجديدة التي شهدتها القضية، حيث باشر فريق من النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر التحقيق حول وفاة الفنان هيثم أحمد زكي، في الساعات الأولى من صباح يوم 7 نوفمبر الماضي، داخل فيلته في الشيخ زايد، للوقوف على ظروف وملابسات الوفاة.

وكما ناظر فريق من النيابة جثمان الفنان الراحل، للوقوف على وجود أى علامات تشير إلى وجود عنف جنائي من عدمه، كما عاين فريق النيابة فيلا الفنان، واستمعوا لأقوال خطيبته حول وفاته.

فيما تم نقل جثمان الفنان هيثم أحمد زكى إلى مشرحة زينهم لأخذ عينة من دمائه وإجراء تحليل لبيان أسباب الوفاة تمهيدًا لإصدار قرار بالدفن.