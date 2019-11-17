مصر | سقوط متوفين ومصابين.. تفاصيل انهيار برج كهرباء في أوسيم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سقوط متوفين ومصابين.. تفاصيل انهيار برج كهرباء في أوسيم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سقط برج كهرباء بقرية سقيل، التابعة لمركز أوسيم، شمال محافظة الجيزة، وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ للوقوف على ملابسات الحادث، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من العميد مجدي عزيز مأمور مركز شرطة أوسيم، بورود بلاغا من إدارة شرطة النجدة، بسقوط برج كهرباء ضغط عالي بقرية سقيل، نطاق المركز، وسقوط متوفين ومصابين.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شمال الجيزة والمقدم أمثل حرحش وكيل فرقة شمال الجيزة والمقدم مجدي موسي رئيس وحدة مباحث المركز، للوقوف على ملابسات الواقعة.. وسنوافيكم بباقي التفاصيل.