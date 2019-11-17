مصر | "سرقنا 5 بأسلوب توصيل الأسلاك".. اعترافات عصابة سرقة السيارات بعين شمس

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وكشفت تحقيقات النيابة عندما تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا مفاده أنه أثناء مرور ضابط بوحدة مباحث قسم شرطة عين شمس وبصحبته القوة المرافقة بشارع عين شمس دائرة القسم تمكن من ضبط كل من "ا.ح"، 47 سنة، عاطل مسجل خطر، و"ح.ك"، 27 سنة، عاطل حال استقلالهما السيارة رقم ن ط ط 562 ماركة فيات 128 حمراء اللون " بدون تراخيص ".
وبالكشف الفني على السيارة تبين أنها مبلغ بسرقتها في المحضر رقم 7632 لسنة 2019م جنح بدر بتاريخ 13112019م بلاغ "ر.س"، 59 سنة، بالمعاش، وبمواجهتهما أقروا بواقعة السرقة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم ووأخطرت النيابة التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.