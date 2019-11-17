مصر | "سرقنا 5 بأسلوب توصيل الأسلاك".. اعترافات عصابة سرقة السيارات بعين شمس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "سرقنا 5 بأسلوب توصيل الأسلاك".. اعترافات عصابة سرقة السيارات بعين شمس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعترف المتهمين بسرقة سيارة في منطقة عين شمس باعترافات تفصيلية أمام النيابة، حيث قالا إنهما كونا فيما بينهما تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه في سرقة سيارات المواطنين، وأنهما قاما بسرقة سيارة موظف على المعاش من أمام منزله حالة توقفها فقاما بتوصيل الأسلاك بالسيارة وقاما باقتيادها وسرقتها، وأضافا أنهما ارتكبا أيضا 5 وقائع سرقة سيارات من أمام العقارات بذات الأسلوب.

وكشفت تحقيقات النيابة عندما تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا مفاده أنه أثناء مرور ضابط بوحدة مباحث قسم شرطة عين شمس وبصحبته القوة المرافقة بشارع عين شمس دائرة القسم تمكن من ضبط كل من "ا.ح"، 47 سنة، عاطل مسجل خطر، و"ح.ك"، 27 سنة، عاطل حال استقلالهما السيارة رقم ن ط ط 562 ماركة فيات 128 حمراء اللون " بدون تراخيص ".



وبالكشف الفني على السيارة تبين أنها مبلغ بسرقتها في المحضر رقم 7632 لسنة 2019م جنح بدر بتاريخ 13112019م بلاغ "ر.س"، 59 سنة، بالمعاش، وبمواجهتهما أقروا بواقعة السرقة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم ووأخطرت النيابة التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

