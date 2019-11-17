مصر | بـ"شومة".. خفير ينهي حياة نقاش بدار السلام.. وإحالته لـ"الجنايات"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ"شومة".. خفير ينهي حياة نقاش بدار السلام.. وإحالته لـ"الجنايات" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت النيابة العامة بإحالة خفير لقيامه بقتل نقاش بسبب مشادة كلامية بينهم تتطورت إلى مشاجرة والتعدي عليه بعصا خشبية في منطقة دار السلام للمحاكمة أمام محكمة الجنايات.

وجاء في تقرير الطبي الأولي أن المجني عليه توفى نتيجة اصابته بكدمة بمؤخرة الرأس أدت إلى نزيف داخلي مما أدى إلى وفاته في الحال.

وتعود تفاصيل الواقعة حسبما جاءت في الأوراق الرسمية عندما تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث القاهرة، بلاغًا من قسم شرطة دار السلام، يفيد بنشوب مشاجرة ووجود متوفي بشارع "نزلة أندريا"

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وبالانتقال تم تحديد طرفي المشاجرة وهما "ع. ج. م"، 36 سنة، نقاش، مقيم بمحل البلاغ، توفي إثر إصابته بالتعدى عليه بعصا على راس على يد "ح. م. ع"، 41 سنة، خفير.

وبالفحص تبين أنه أثناء سير الطرف الثاني بسيارته بمحل البلاغ، اصطدم بمنضدة كانت موجودة بالطريق العام، ما أدى إلى اصطدامها بالمجني عليه فحدث بينهما مشادة كلامية، تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الثاني على الأول بالضرب باستخدام "شومة" كانت بحوزته محدثًا إصابته التي أودت بحياته.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي أمرت في وقت سابق بحبس المتهم على ذمة التحقيقات.