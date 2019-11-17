مصر | "سهرة حمراء وتهديد بفيديو جنسي".. مفاجآت حول سقوط عصابة سرقة فتيات الليل ببولاق الدكرور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "سهرة حمراء وتهديد بفيديو جنسي".. مفاجآت حول سقوط عصابة سرقة فتيات الليل ببولاق الدكرور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تحقيقات رجال مباحث الجيزة عن تفاصيل جديدة حول واقعة استدراج فتيات ليل وسرقتهم بالإكراه، بعد ممارسة الجنس معهم، بشارع فيصل، وتبين أن بداية الواقعة حال سير طبيب بسيارته بشارع فيصل نطاق قسم شرطة بولاق الدكرور، سمع صوت استغاثة فتاة داخل سيارة ملاكي، وبالتوجه نحوهم فروا هاربين، وتمكن الطبيب من إلتقاط أرقام وحروف السيارة، ونشرهم على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، وأبلغ قسم شرطة بولاق الدكرور بالواقعة.

وأضافت التحقيقات أن اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، كلف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، ضم ضباط وحدة مباحث القسم برئاسة المقدم محمد الجوهري، المساعدات الفنية، الإدارة العامة لمرور الجيزة، عددًا من ضباط فرقة غرب الجيزة، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، وتوصلت جهود فريق البحث خلال 24 ساعة إلى هوية صاحب السيارة الملاكي، وبإستدعائه تبين أنه قام بتأجيرها لسائق بإحدى شركات تاجير السيارات، وأشد عنه، وتمكنت القوات برئاسة العقيد محمد الشاذلي مفتش مباحث غرب الجيزة، المقدم محمد الجوهري رئيس وحدة مباحث القسم، ومعاونيه النقيب أحمد عبد الكريم والنقيب أحمد أبو رحمة، من القبض عليه وعلى باقي أفراد التشكيل العصابي المكون من 5 أفراد.

وتابعت التحقيقات أن أفراد التشكيل العصابي غير مسجلين جنائيًا، ولم يتم حبسهم قبل ذلك على ذمة أي قضية، كما توصل رجال المباحث إلى هوية الفتاة التي سُرقت بالإكراه، و3 فتيات ليل آخرين "مجني عليهن"، وأنه تم ارتكاب عدة وقائع سابقة لكنه لايوجد أي محاضر رسمية بذلك "خايفين من الفضيحة".

وواصلت التحقيقات أنه يتم استقطاب فتيات الليل من الملاهي الليلية بزعم أن أحد أفراد التشكيل العصابي "خليجي"، لممارسة الجنس معها مقابل مبلغ مالي، بعد تقاضيهن نسبة من الملهي الليلي على المشروبات التي تقدم له وقت جلوسهن معه، وبعد ممارسة الجنس معهن، يقوموا بسرقتهن بعد تهديدهن بالفيديوهات الجنسية المصورة لهن معهم، ثم يتروكهن بعد التحصل على هواتفهن المحمول.

Advertisements

كان تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة من القبض على تشكيل عصابي مكون من 5 أفراد لسرقة فتيات الليل بالإكراه بعد ممارسة الجنس معهم، بنطاق قسم شرطة بولاق الدكرور، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد شامل عزيز مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور، بورود بلاغا من طبيب بسماعه استغاثة فتاة داخل سيارة ملاكي حال سيره بالسيارة ملكه بشارع فيصل، نطاق القسم، وتمكنه من إلتقاط أرقام وحروف السيارة، بعد هروب سائق السيارة.

وشكل اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بقطاع أمن الجيزة فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، وتوصلت جهود فريق البحث إلى أن تشكيل عصابي مكون من 5 أفراد وراء ارتكاب الواقعة، وعدة وقائع سابقة، وأن أحدهم يعمل سائق بإحدي شركات تاجير السيارات، وتمكنت القوات من القبض عليهم وإقتيادهم إلى ديوان القسم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتحرر المحضر اللازم بإخطار اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.