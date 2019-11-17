مصر | ضبط مقاول هارب من 530 حكم حبس بمكسنه بالخانكة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط مقاول هارب من 530 حكم حبس بمكسنه بالخانكة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن قطاع الأمن العام، بقيادة اللواء علاء الدين سليم، من ضبط مقاول هارب من تنفيذ 530 حكم حبس وكفالات بأكثر من مليون جنيه حال تردده على مسكنه بالخانكة.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بأمن القليوبية قيام (مقاول - مُقيم بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية)، والمطلوب التنفيذ عليه فى عدد (530) حكم حبس فى قضايا (تبديد، شيك، سرقة تيار كهربائى) بإجمالى مدد حبس بلغت (510 سنة و8 شهور) وكفالات بلغت قيمتها (مليون و200 ألف جنيه) بالتردد على المنطقة محل سكنه بدائرة مركز الخانكة.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه بمأمورية أسفرت عن ضبطه.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.