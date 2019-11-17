مصر | حبس "ديلر الجيزة" لحيازته 10 طرب حشيش.. وإرسالها لـ"المعمل الكيميائي"

وأفادت التحقيقات، بأن المتهم ضبط بحوزته لـ10 طرب من مخدر الحشيش، بمنطقة المنيب، ومبلغ مالي وهاتف محمول، وكان يتواصل مع عملائه بالمنطقة عن طريق الهاتف المحمول، فيما أمرت بإرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها وكتابة تقرير واف.



وكانت وردت معلومات للرائد هشام فتحي معاون مباحث قسم شرطة الجيزة، تفيد اتجار عاطل بالمواد المخدرة، وترويجها على عملائه بمنطقة المنيب.



وبالحصول على إذن من النيابة، تم إعداد كمين للمتهم والقبض عليه، وبحوزته 10 طرب من مخدر الحشيش، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

واعترف المتهم بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

