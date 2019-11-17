مصر | 19 يناير.. الحكم في دعوى إدراج أعضاء الشيخ زايد في الجمعية العمومية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 19 يناير.. الحكم في دعوى إدراج أعضاء الشيخ زايد في الجمعية العمومية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
حجزت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، الدعوى المقامة من وائل عوض المحامي عضو بالنادي الأهلي فرع الشيخ زايد، يختصم بها وزير الشباب والرياضة بصفته وأخرون، للحكم بجلسة ١٩ يناير المقبل.
وقالت الدعوى، التي حملت رقم5185 لسنة73 قضائية، إن سبب الطلب ببطلان الانتخابات هو عدم إدراج أسماء أعضاء الشيخ زايد في الجمعية العمومية على الرغم من حصولهم على حكم قضائي رقم 30817 لسنة 71ق، واجب النفاذ بمشاركتهم في الجمعيات العمومية للنادي.
كانت انتخابات النادي الأهلي أسفرت عن فوز محمود الخطيب برئاسة النادي وقائمته الكاملة، قبل أن تقام دعوى قضائية ببطلان إجراءاتها وما ترتب عليها من قرارات.