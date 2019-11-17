شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر بالكهرباء يوضح حقيقة انهيار «برج الوراق» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال مصدر بوزارة الكهرباء إن ما يتردد عن حدوث انهيار لأحد أبراج الكهرباء غير صحيح، لافتًا إلى أن البرج كان يتم تفكيكه، وغير مربوط بأي مصدر للكهرباء.

وأضاف المصدر لـ«المصري اليوم»، الأحد، أن طول البرج أكثر من 50 متر، موضحًا أنه برج عابر لنهر النيل، وكان صدر قرار بإلغاءه من فترة طويلة، واتفقت محطة كهرباء غرب القاهرة التي يقع بداخلها البرج مع أحد المقاولين على تفكيكه وبعد الانتهاء من تفكيك غالبية البرج حدث انهيار وتعرض بعض العمال لإصابات.