شكرا لقرائتكم خبر عن مع بدء توريد قصب السكر.. «الكيماويات» تبحث الحلول العاجلة لمشاكل صناعة الورق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يبحث مؤتمر صناعة إنتاج الورق الذي تنظمه النقابة العامة للكيماويات، برئاسة الكيميائي عماد حمدي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة الكيماوية، الاثنين، المشكلات التي تواجه هذه الصناعة الاستراتيجية ووضع الحلول العملية لها بمشاركة ممثلي العمال وأصحاب العمل وإدارات الشركات للقطاعين العام والخاص والقابضة الكيماوية وبحضور عدد من الخبراء.

وكشفت النقابة العامة في تقريرها أن إنتاج مصر من هذه المصانع يقدّر بنحو 260 ألف طن سنويًا، وهو يغطي ثلث احتياجات السوق المحلي التي تعادل نحو 700 ألف طن في السنة.

وأشار المهندس عماد حمدي إلى أن معظم الإنتاج المحلي يأتي من مُصاصة عصير القصب بمصانع قنا وأسوان، وبالرغم أنها مملوكة للدولة عن طريق استثمارات محلية، إلا أن هذه المصانع تواجه معوقات إنتاجية بسبب بعض القيود وارتفاع أسعار الطاقة المستخدمة.