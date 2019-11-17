شكرا لقرائتكم خبر عن تخصيص قطعة أرض لإقامة مسجد بقرية أنشاص البصل بالزقازيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، القرار رقم ١٤١٥٦ لسنة ٢٠١٩ بقبول التبرع المقدم من أحد المواطنين بقطعة أرض مساحتها ٣ قراريط بناحية قرية أنشاص البصل بمركز الزقازيق لإقامة مسجد عليها.

جاء هذا القرار بعد موافقة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالكتاب رقم ١٨٧١ لسنة 2019 على إقامة المسجد الواقعة بحوض أبوتيجة زمام ناحية أنشاص البصل مركز الزقازيق، وعلى كتاب رئاسة مركز ومدينة الزقازيق رقم ١٦١٨ لسنة 2019 المرفق به أوراق المتبرع بالمساحة المشار إليها لصالح الوحدة المحلية بالزهراء

وأكد محافظ الشرقية على مديرية أوقاف الشرقية باتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل ملكية القدر المتبرع به، موضحاً أن الهدف من إنشاء المساجد نشر الفكر الإسلامي المعتدل وتصحيح المفاهيم المغلوطة والخاطئة واستقبال المصلين وتعليمهم صحيح الدين.