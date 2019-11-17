شكرا لقرائتكم خبر عن «أكاديمية المعلمين»: مد فترة استلام ملفات الترقي حتى 21 نوفمبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الأكاديمية المهنية للمعلمين، أنه تقرر مد فترة استلام ملفات الترقي لشاغلي وظائف المعلمين من الإدارات التعليمية إلى فروع الأكاديمية، حتى الخميس 21 نوفمبر 2019.

وشددت الأكاديمية المهنية للمعلمين على ضرورة توجيه المختصين بالإدارات التعليمية بسرعة الانتهاء من مراجعة ملفات الترقي لأعضاء هيئة التعليم الذين اجتازوا اختبارات الترقي، وتسليمها إلى فرع الأكاديمية المهنية للمعلمين في كل محافظة حتى يتسنى استيقاء تلك الملفات قبل الموعد السابق ذكره.

ونبهت الأكاديمية المعلمين الذين تقدموا بملفاتهم للترقي للعام 2018/2019 سرعة الدخول على موقع كادر المعلم وذلك للتحقق من تسجيل استيفاء ملف الترقي الخاص بهم، وطباعة تقرير التسجيل والاحتفاظ به للجوع إليه وقت الحاجة، وسرعة مراجعة الإدارة التعليمية وفرع الأكاديمية في حال عدم تسجيل استيفاء الملف على أن يكون ذلك في موعد أقصاه 21 نوفمبر 2019

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من جانبه نفى الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، وجود أي تطبيق موبايل رسمي له علاقة بالتقديم لوظائف التربية والتعليم الجديدة.

وقال نائب وزير التربية والتعليم، في تصريحات له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «لا يوجد تطبيق محمول، كل ذلك أدوات للنصب سيتم التعامل معها بشكل قانوني، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها».

وحذّر عمر من المواقع الوهمية التي تستغل الشباب وتدعي صلتها بوزارة التربية والتعليم، مشيرًا إلى أن البوابة الإلكترونية الرسمية الوحيدة المختصة بوظائف التربية والتعليم هي البوابة الموجودة على الرابط التالي: https://egmoe.org/

وقال نائب وزير التعليم: لا تنساقوا وراء أي موقع آخر، أو أي شخص مجهول، أو أي مصدر غير رسمي، لأن أي كلام غير رسمي في هذا الشأن لن يكون إلا مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.