شكرا لقرائتكم خبر عن استرداد 174 فدانًا منذ انطلاق الموجة الـ14 لإزالة التعديات على أراضي الدولة بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، عن استرداد ١٧٤ فدانا من أراضى أملاك الدولة، وذلك منذ انطلاق الموجة الـ ١٤ لحملات استرداد أراضي أملاك الدولة، تنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية بالحفاظ على ممتلكات الدولة، واستعادة حق الشعب في تنفيذ حالات الإزالة لغير الجادين في إجراءات التقنين، وتطبيق القانون على المخالفين.

Advertisements

وأوضح المحافظ أن تلك الموجة تشمل الحالات التي لم تتقدم بأى طلبات تقنين، وما زالت متعدية على أراضى الدولة وغير راغبة في تنفيذ القانون، أو الحالات التي تقدمت بطلبات تقنين ولم تثبت جدية ولم تستكمل باقي الإجراءات من سداد لرسوم الفحص والمعاينة، أوعدم استكمال الأوراق المطلوبة، وكذلك الحالات التي أقرت لجان التقنين أنها غير قابلة للتقنين ولا تنطبق عليها الشروط، بالإضافة إلى حالات التعدي على أراضى المنفعة العامة.

وأشار المحافظ إلى أن هناك تنسيقا مستمرا بين كافة الأجهزة التنفيذية لسرعة تنفيذ القرارات الصادرة، لإزالة التعديات المخالفة على أراضى أملاك الدولة بنطاق المحافظة، موضحاً أنه تم تنفيذ قرارات الإزالة لعدد ٨٢ حالة بمساحة ١٧٤ فدانا و٥ قراريط و٢٣ سهما، بالإضافة إلى ٣٤٣٤ مترا مربعا بمراكز الحسينية ومشتول السوق ومنيا القمح، كما تم تنفيذ إزالة حالتي تعدٍ بمساحة ٢٥٠ مترا مربعا بمركز فاقوس و٣ حالات بمساحة ٤٤٥ مترا مربعا بمركز أبوكبير.

وأكد المحافظ على أهمية استكمال استرداد حق الشعب واستعادة أملاك وأراضى الدولة، واستمرار الحملات بشكل يومي لإزالة كافة التعديات التي تم حصرها خلال الفترة الماضية، والإزالة الفورية لأي تعديات جديدة والتعامل بكل حسم مع المتعدين على أراضي الدولة.