شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر: غرفة عمليات مركزية لمتابعة المناطق المعرضة للخطر بسبب الطقس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقدت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، غرفة العمليات المركزية للهلال الأحمر المصري، وذلك على هامش زيارتها للهلال الأحمر المصري للمشاركة في احتفالية الهلال الأحمر بيوم الشباب الإفريقي.

وأثنت «والي» على الغرفة وما تقدمه خلال استقبال البلاغات الخاصة بالأزمات والكوارث، لافتة إلى وجود ٢٧ فرع لغرفة العمليات في ٢٧ محافظة تعمل على مدار ٢٤ ساعة.

وطلبت «والي» من إدارة الهلال الأحمر المصري ربط هذه البيانات بوزارة التضامن الاجتماعي لتعظيم الخدمة المقدمة للمضارين في المحافظات من الكوارث والأزمات.