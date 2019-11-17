شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم الشرقية» ترفع درجة الاستعداد بجميع المدارس لاستقبال موسم الشتاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال رمضان عبدالحميد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، إنه في إطار اتخاذ كافة الإجراءات الاستباقية للحد من الحوادث والحفاظ على أرواح أبنائنا الطلاب تم توجيه مديري عموم جميع الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة بضرورة التنبيه على مديري المدارس بمختلف المراحل التعليمية بمراجعة جميع وصلات الكهرباء، وتغطية الأسلاك والبواطات المكشوفة من خلال مسؤول الصيانة بالمدرسة والتأكد من صيانة مفاتيح الكهرباء وتغير الفيش المكسورة أو التالفة، وضرورة فصل التيار الكهربائي عن جميع الفصول بالمدرسة حال سقوط الأمطار، وعدم إعادته إلا بعد التأكد من جفاف الجدران الأرضيات، وعدم ترك الطلاب بالفناء أو خارج الفصول في حالة سقوط أمطار والتأكيد على نظافة أسطح المدراس وعدم وجود أي مخلفات أو رواكد عليها وتسليك مسالك المطر.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم أنه جاري عقد الندوات الإرشادية وتقديم الفقرات بالإذاعة المدرسية لإرشاد الطلاب بعدم الاقتراب من أعمدة الإنارة في الشوارع خلال سقوط الأمطار أو بعد سقوط الأمطار حرصا على حياتهم من تعرضهم لمخاطر الكهرباء، لافتاً إلى أنه جاري التنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية ورؤساء الأحياء والمدن لرفع وإزالة تجمعات مياه الأمطار وعدم الاستعانة بالطلاب في رفع وإزالة تجمعات الأمطار، التواصل مع غرفة العمليات بالإدارات التعليمية والمديرية في حالة الطوارئ.

ومن جانبه أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية على وكيل وزارة التربية والتعليم ضرورة رفع درجة الاستعداد واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتنسيق مع رؤساء مجالس المدن وأتباع سبل الأمن والسلامة وإجراء أعمال الصيانة اللازمة لجميع الوصلات الكهربائية بمختلف المدارس بنطاق دائرة المحافظة، للحد من الحوادث والحفاظ على أمن وسلامة أبنائنا الطلاب أثناء سقوط الأمطار وذلك استعدادا لاستقبال موسم الشتاء ومواجهة آثار سقوط الأمطار والسيول.