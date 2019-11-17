شكرا لقرائتكم خبر عن وسيم السيسي: لا يوجد مسمى الفراعنة بتاريخ مصر.. والأهرامات أقيمت كمراصد فلكية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور وسيم السيسي، عالم المصريات والباحث في تاريخ مصر، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يقود ثورة لتأميم قطاع الصحة بالمحافظات من خلال تطبيق نظام علاج التأمين الصحي، الذي يكفل توفير العلاج لجميع المرضي دون الخضوع لأي ابتزاز سواء من المستشفيات أو الأطباء والذي بدأ تنفيذى بمحافظة بورسعيد، ويطلق تباعا بباقي المحافظات، موجها شكره وتقديره للرئيس السيسي. على تطبيق هذا النظام الجديد مطالبا بسرعة تعميم بباقي المحافظات لكونة السبيل الوحيد لإبعاد يد الطبيب عن جيب المريض.

وطالب «وسيم» رئيس جامعة المنيا، خلال الندوه التي أقيمت بالقاعة الكبرى بمركز الفنون والآداب والمؤتمرات؛ لإلقاء الضوء على عظمة الحضارة المصرية القديمة وتاريخها، وتأكيدًا على قوة التاريخ المصري القديم وقدرة مصر على تحقيق التقدم والرقي بسواعد شبابها وأبنائها. بإعادة شارة امنحوتب على جاكت وقميص طلاب وأعضاء هيئات التدريس بكلية الطب بالجامعة لقيمة العلمية والتي أظهرت علاقة القلب بالاطراف من خلال الأوعية، وانتقد ما وصفه بـ«قيام بعض الأطباء باستغلال المرضي بإجراء عمليات جراحية لهم دون الحاجه لذلك لهدف التربح».

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وأضاف «وسيم» قائلا خلال استعراض تاريخ مصر، المصريين القدماء لم يعرفوا ختان الاناث لكونة فزارة ومشوه لأعضاء الانثي التناسلية، لكنهم عرفوا ختان الذكور وحافظوا على الجانب الصحي للعضو التناسلي للذكر.

وأكد «وسيم» أنه لا يوجد مسمي في تاريخ مصر يسمي الفراعنة، لكنها صفة لأحد الأشخاص في تاريخ مصر، وردت بالقران الكريم، وأكد خلال ندوة بجامعة المنيا بعنوان «مصر التي لا تعرفونها» بحضور الدكتور مصطفي عبدالنبي، رئيس الجامعة، ونزابة وعمداء الكليات وآلاف الطلاب والطالبات أن أكثر من ٥٦١ ملكا ورئيسا لمصر ليسوا فراعنة، وأن إصباغ كلمة فرعون كانت من تأليف شخصية يهودية.

وأضاف «وسيم»، أن الأهرام لم تقام كمقابر للملوك لكنها أقيمت كمحطات ومراصد فلكية، والملوك كلهم في أماكن أخرى بالبر الشرقي والغربي بالأقصر وسقارة، ومنها جعل التقويم شمسي وليس قمري والسنة بـ ٣٦٥ يوما و٦ ساعات.