شكرا لقرائتكم خبر عن «مكافحة الإدمان»: 2% من الجهاز الإداري يتعاطون المخدرات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال حسن أحمد حرك، المستشار القانوني لصندوق مكافحة الإدمان والتعاطي، الأحد، إن لجنة الكشف عن تعاطى المخدرات بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة، أثبتت تعاطي 2% من إجمالي 140 ألف موظف، تم توقيع الكشف عليهم، مما يثبت عكس ما يشاع في المجتمع من ارتفاع نسبة تعاطي المخدرات بينهم.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة النائب جبالي المراغي، الذي يناقش مشروع قانون مقدم من الحكومة، في شأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.

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وقال «حرك» إن الحملة، التي يقودها الصندوق بدأت اعتبارًا من شهر مارس بقرار من رئاسة الوزراء عقب واقعة انفجار في قطار محطة مصر، تستهدف التحليل لـ500 ألف موظف، وتم بالفعل إجراء التحليل لـ 140 ألف موظف، وإن الحملة تقوم حاليا بالكشف عن ألف موظف يوميا.

وأوضح أن الصندوق لديه 26 مركزا لمعالجة المدمنين مجانا وطواعية وبشكل سري بدعم من وزارة الصحة وبنك ناصر الاجتماعى، كاشفًا عن معالجة ٢٥ ألف موظف بصفة عامة، وتلقي 50 ألف طلب استشارة من الموظفين عبر الخط الساخن، لافتًا إلى أن أمر الكشف على الموظفين للتأكد من عدم تعاطيهم أمر يقومون به بالفعل منذ فترة طويلة بالنسبة للعاملين في مصانع وزارة الإنتاج الحربي والعاملين في السكك الحديدية.

وأضاف: «بالنسبة للانتاج الحربي وفقا للائحة التنفيذية لهم يتم الفصل الفورى حال ثبوت التعاطى وبعد تنفيذه لـ٤ أو ٥ عاملين، وقلّ عدد من من ثبت تعاطيهم لـ١ أو ٢، وحاليا لا توجد حالة واحدة، بعكس السكك الحديدية اللائحة التنفيذية تنقل في المرة الأولي لمن يتم تعاطيه من السواقة الطولية إلى قسم التخزين لـ٦ أشهر، ويعاد التحليل لـ٤ أو ٥ مرات مرات أخرى وتكون آخر مرحلة الفصل».

وشدد على أنه لا يوجد مصلحة للصندوق حين يقوم بالحملات في الأماكن الحكومية أو يقوم بالتنكيل للموظفين لأنه ليس له علاقة بأي وزارة بل عملهم مستند إلى قرار من رئاسة الوزراء.