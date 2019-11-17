شكرا لقرائتكم خبر عن «شهيد الشهامة» ليست الأولى.. قضايا تطوع مرتضى منصور للدفاع بها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت محكمة شبين الكوم اليوم ثالث جلسات محاكمة محمد راجح وشركائه، المتهمين في قضية مقتل محمود البنا الذي عرف إعلاميًا بشهيد الشهامة، كما شهدت الجلسة، اليوم، حضور المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، كمدع بالحق المدني عن أسرة «البنا».

وذلك بعد أن أعلن الشهر الماضي تطوعه للدفاع بهذه القضية التي تشغل الرأي العام.

شهيد الشهامة ليست القضية الأولى التي يتطوع مرتضى منصور للدفاع بها، فقد تكرر الأمر عدة مرات على فترات متفاوتة.

«المصري اليوم» تستعرض تلك القضايا:

شهيد التذكرة

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بالتزامن مع إعلانه التطوع للدفاع لصالح أسرة الراحل محمود البنا، أعلن "منصور" عن تطوعه للدفاع عن محمد عيد، والذي أجبره كمسري على إلقاء نفسه من القطار هو وزميله لعدم قدرتهم على دفع غرامة عدم شراء تذكرة، ليلقى مصرعه، وعرفت قضيته بقضية «شهيد التذكرة».

الطفلة جنة وشقيقتها أماني

تلك الفتاة التي لم تتجاوز الخمسة أعوام من عمرها، وتقيم مع جدتها وأشقاء والدتها، والتي اعتدى خالها عليها جنسيًا ثم قامت جدتها بتعذيبها في مناطق حساسة من جسدها لإخفاء آثار الاعتداء، الأمر الذي تسبب ببتر ساقها ثم وفاتها بعد توقف عضلة القلب، ليتطوع مرتضى منصور للدفاع عن جنة وشقيقتها أماني التي تتعرض هي الأخرى للتعذيب ضد جدتهما، وذلك من خلال التواصل مع أسرة الشقيقتين والتي رحبت بالأمر.

قضية سب أحمد موسى لأسامة الغزالي

في عام 2015، ترافع رئيس نادي الزمالك عن الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسؤليتي، في قضية سبه للكاتب والمفكر السياسي أسامة الغزالي حرب، وذلك بسبب حديثه عن الأخير بعد لقائه مع السفير الإسرائيلي حينها، وانتهى الأمر ببراءة أحمد موسى من تهمة السب والقذف ونشر الأخبار الكاذبة المنسوبة إليه.

قضية حبس موظيفي نادي الزمالك

ترافع رئيس نادي الزمالك عن اثنين من موظفين النادي واللذان تم حبسهما بعد أن أصدر وزير الشباب والرياضة قرارًا بتشكيل لجنة مالية لإدارة النادي، وفقًا لتوصيات النيابة العامة التي كانت تحقق في بلاغات إهدار المال العام، ورفض الموظفين فتح الخزينة الخاصة بالنادي للجنة المالية، وتولى رئيس نادي الزمالك الدفاع عنهما كما طالب بإلغاء اللجنة المالية.