شكرا لقرائتكم خبر عن طارق شوقي يُعلق على «فطيرة بني سويف»: البعض لا يريد الخير لأبنائنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن واقعة الاشتباه في تسمم طلاب بني سويف التي وقعت منذ أيام، فقد تحركت بشأنها كل أجهزة الدولة ممثلة في المحافظة ووزارات التعليم والصحة والداخلية، مشيرا إلى أنه يشكر أجهزة الدولة على الجهود الضخمة التي تم بذلها للوقوف على حقيقة الأمر.

وأضاف «شوقى» في تصريحات صحفية له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن نفس «المركز» ونفس الإدارة التعليمية التي شهدت حالات اشتباه أو ادعاء تسمم الطلاب بمحافظة بني سويف، كانت مسرحا لنفس السيناريو عام ٢٠١٧. وأوضح وزير التربية والتعليم أن نفس الفطيرة المدرسية التي تناولها الطلاب الذين تم اشتباه أو ادعاء إصابتهم، تم توزيعها على ٦٥٠ مدرسة في المحافظة في نفس اليوم، ولم يحدث أي مشكلة سوى في هذا المركز.

وقال وزير التربية والتعليم: «لقد تزامن حدوث هذا السيناريو مع بحث قضية الفطيرة وموازنات التغذية في جلسة مجلس الوزراء اليوم السابق»، لافتا إلى أن «محافظة بني سويف تتميز اصلا بانخفاض نسب الأنيميا والتقزم بين الأطفال بسبب التغذية الجيدة».

وعبر وزير التربية والتعليم عن استيائه من اندفاع الكثيرون من الإعلام والجمهور إلى ترويج شائعة تسمم طلاب بني سويف، بما يصب في مصلحة من ساقها في المقام الأول، قائلا:«لقد حذرنا كثيرا من الاستخدام الخاطئ والخطير لمواقع التواصل الاجتماعي، وتصديق كل ما يثار بدون دليل».

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وقال إن التغذية المدرسية بالغة الأهمية للنمو الصحي للأطفال، وتجاوب كل الوزراء مع ضرورة التوسع في التغذية المدرسية رغم ضغوط الموازنة العامة، ورغم كل هذا فإن البعض لا يريد الخير لأبنائنا ويثير البلبلة في كل مناسبة لإيقاف عجلات التطوير والخير لمصرنا الغالية. وفى سياق آخر أكد «شوقي» أن الوزارة مهتمة جدا بدمج التكنولوجيا في تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة لما لها من أثر فعال في تعليمهم.

وأضاف شوقى في تصريحات صحفية له عبر مجموعات «أدعم د. طارق شوقى» عبر تطبيق واتس اب: «إن مدارس التربية الفكرية مزودة بأجهزة كمبيوتر وسبورات ذكية، وذلك ضمن مشروع مشترك مع وزارة الاتصالات»، يحمل عنوان 1000 مدرسة بدأ منذ عام 2016 حتى 2019، ويضم أيضا دعم مدارس التعليم المجتمعي بنفس الأجهزة.

وأضاف «شوقى»: «لقد تم دعم 117 مدرسة من مدارس التربية الفكرية حتى الآن بأجهزة كمبيوتر وسبورات ذكية وشاشات عرض وإنترنت، إلى جانب دعم الفصول الملحقة كذلك بمدارس الصم والمكفوفين».

وتابع: «تم أيضا خلال شهر أكتوبر 2019، تدريب 120 طالبا من طلاب الصم والمكفوفين والتربية الفكرية بالأكاديمية الوطنية لذوي الإعاقة بوزارة الاتصالات، على دورة كمبيوتر لمدة أسبوع».

وأوضح وزير التربية والتعليم أن جميع المناهج التي يتم وضعها الآن لطلاب التربية الخاصة، توضع بمعرفة خبراء أجانب بالتعاون مع اليونيسيف، ومركز المناهج والإدارة المركزية للتربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم لتكون مواكبة لنظام التعليم الجديد 2.0 بما يناسب قدرات هؤلاء الطلاب.

وردا على مناشدات المعلمين بألا يعتمد امتحان اللغة العربية بالصف الأول الثانوي على الموضوعات المتحررة فقط، وأن يشتمل امتحان اللغة العربية الخاص بالصف الأول الثانوي، على نص متحرر ونص مقرر، وموضوع قراءة متحرر وآخر مقرر، ليتم الاستفادة مما يتم تدريسه للطلاب في الكتاب المدرسي، قال «شوقى» إن الرسالة وصلت للوزارة وندرسها حاليا.