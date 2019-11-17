شكرا لقرائتكم خبر عن «مرشدي البحر الأحمر» تناشد سفير الدنمارك بالقاهرة بإلزام شركات السياحة ببلاده الالتزام بالقانون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أرسل بشار أبوطالب، نقيب مرشدي البحر الاحمر، الأحد، خطابًا إلى توماس أنكر كريستنسن، سفير مملكة الدنمارك بالقاهرة. وتضمن الخطاب، الذي حصلت «المصري اليوم» على نسخة منه، أن نقابة المرشدين السياحين بالبحر الأحمر، أنه فيما يتعلق بتعاوننا الكبير في الترويج للسياحة الدنماركية في منطقة البحر الأحمر وتقديم خدمة جيدة لضيوفنا من الدنمارك لدينا عدد من المرشدين السياحيين المصريين الناطقين باللغة الدنماركية، والمعتمدين من وزارة السياحة.

وأضاف الخطاب: «أننا نواجه حاليًا بعض المشكلات من بعض وكالات السفر من الدنمارك الذين لا يحترمون القانون المصري، من خلال الإصرار على إرسال مرافقين مجموعات سياحية دنماركيين (الذين يفتقرون إلى تصريح عمل وإذن إقامة) لإخبار والتحدث عن التاريخ المصري في مختلف المعابد السياحية والمعالم الأثرية في كل مكان في مصر في ظل غياب المرشد السياحي المصري، وهو ما يخالف قانون الإرشاد السياحي في مصر».

وذكر أنه «من أجل مصلحتنا المشتركة والعلاقة الطيبة والتعاون بين نقابتنا وسفارة مملكة الدنمارك، نناشدكم شكاوانا ومخاوفنا لاتخاذ الخطوات اللازمة من جانبكم لتحذير هذه الشركات قبل أن نتوجه بالشكاوى الرسمية إلى وزارة السياحة، وزارة العمل والهجرة ووزارة الداخلية المصرية، للرد على هذا الخروقات».