شكرا لقرائتكم خبر عن تسمم 6 طالبات بجامعة بني سويف.. والأمن يضبط صاحب المطعم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ألقت أجهزة الأمن ببني سويف، الأحد، القبض على صاحب مطعم «فول وطعمية»، بمدينة بنى سويف، عقب اتهام 6 طالبات بكلية الآداب، أصبن بالتسمم داخل كليتهن، نتيجة تناولهن سندويتشات فول وطعمية وتم نقلهن إلى مستشفى بنى سويف الجامعي.

وكان اللواء زكريا صالح، مدير أمن بني سويف، تلقى إخطارا من مدير إدارة النجدة بوصول 6 طالبات بالفرقة الثانية بكلية الآداب بجامعة بني سويف، إلى مستشفى بني سويف الجامعي، مصابات بالتسمم.

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على الفور قام فريق من الأطباء بعمل غسيل معدة لهن، واتهمن صاحب مطعم قاموا بشراء سندويتشات فول وطعمية منه، وعقب تناولها في الكلية أصبن بالتسمم.

وقامت قوة من مباحث التموين وألقت القبض على صاحب المطعم، ويدعى «م. س. ا»، 44 سنة، موجود بشارع صلاح سالم بمدينة بني سويف، وأخذ عينات من الفول والطعمية، وإرسالها إلى معامل وزارة الصحة.

وتبين أن المصابات بالتسمم هن جيهان بهجت علي، سارة رجب، جهاد عبدالمنعم علي، رغدة عبدالتواب محمد بسمة محمد محمود، أسماء محمود.