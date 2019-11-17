شكرا لقرائتكم خبر عن عمر مروان: 80% من الدول الأعضاء بمجلس حقوق الإنسان أشادت بتقرير مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرض المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، رئيس الوفد الرسمى المصرى بالاستعراض الدورى الشامل بالمجلس الدولى لحقوق الإنسان بجنيف، إنجازات الوفد المصرى خلال استعراض ملف مصر فى المجلس الدولى لحقوق الإنسان فى جنيف خلال نوفمبر الجارى، ضمن آلية الاستعراض الدورى الشامل.

وشدد مروان خلال كلمته التى ألقاها أثناء الجلسة العامة بمجلس النواب على أن هذا الإنجاز له عوامل نجاح عديدة، وقال أهم عاملين هما شبكة العلاقات الدولية القوية وحجم الإنجازات التى حققتها مصر فى مجالات حقوق الانسان، بالإضافة لجهود الرئيس عبد الفتاح السيسى، مضيفا "الرجل الذى عمل بإخلاص وتخطى الصعاب الرئيس عبد الفتاح السيسى قائد مسيرة الوطن".

وأوضح مروان أن مصر قدمت يوم 13 نوفمبر الجارى تقريرها الدورى الثالث فى إطار آلية الاستعراض الدورى الشامل فى جنيف، لافتا إلى إعداده فى إطار عملية شاملة بين المؤسسات الوطنية المعنية والمجتمع المدنى ومتابعة تنفيذ التوصيات التى سبق وقبلتها مصر فى مراجعة 2014.

وتعليقا على ردود أفعال ممثلى الدول خلال الاستعراض قال مروان "وردت إلينا من إشادة من أكثر من 80% من الدول التى شاركت فى الاستعراض"، مؤكدا على أهمية التشريعات التى صدرت ودعمت مسيرة حقوق الإنسان.

وبشأن عدد التوصيات التى وجهتها الدول لمصر وبلغت 372 توصية قال مروان إنها تأتى فى إطار ما تكفله الآلية من فرص لتبادل الآراء بهدف مساندة الدولة محل الاستعراض وقال "سوف نحدد موقفنا من كل توصية بعد الدراسة مع الجهات المتخصصة"، مضيفا "وضعنا مثل الدول الأخرى فى عام 2015 الولايات للمتحدة تلقت 243 توصية، وفى 2016 تلقت ألمانيا 200 توصية".

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وأشار إلى رصد جهود وإنجازات مصر على مدار السنوات الخمس الماضية فى مجالات الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية وحقوق المرأة والهجرة واللاجئين ومكافحة الفساد والاتجار بالبشر، واحترام حقوق الإنسان فى سياق مكافحة الإرهاب، والتزامات مصر وفقا للاتفاقيات الدولية.

وبشأن جهود الوفد المصرى أشار مروان إلى عقد 4 لقاءات قبل الاستعراض مع المجموعات العربية والأفريقية ودول عدم الانحياز لشرح الإنجازات الفعلية وكشف الحقيقة والرد على الاسئلة.

وقال "ألقينا البيان الرسمى فى مجال دعم حقوق الإنسان وتبنى الدولة سياسة تعمل على دعم حقوق الإنسان بأنواعها المختلفة المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية بشكل متوازن، واحترام التفاوت فى ممارسة الحقوق والحريات من مجتمع لآخر وفقا للأعراف والظرف السائد، وممارسة الحقوق ليست مطلقة وانما على النحو الذى يسنظمه القانون".

وأوضح التأكيد خلال الاستعراض على الإيمان الكامل بدور المجلس القومى لحقوق الإنسان ومنظمات المرأة والطفولة وذوى الاعاقة والتواصل مع كافة المنظمات الدولية العاملة فى مجال حقوق الإنسان لبيان حقيقة الأوضاع والتبصرة بأى تجاوز على أن يكون مقرونا بقواعد المهنية والموضوعية.

وقال مروان "إن مصر استعادت الثقل الدولي"، مستشهدا بالحرص على حضور لقاءات وفد مصر ومتابعة ملفها والإشادة بجهودها من جانب عدد كبير من الدولة، وقال "فى جملة قالتها لسفيرة دولة شقيقة أن مصر هى الرئة وعندما تتنفس تحيا هذه الأمة".