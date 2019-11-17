شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. لحظة وصول الرئيس السيسي إلى العاصمة الألمانية برلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” فيديو لحظة وصول الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى مقر إقامته بالعاصمة الألمانية برلين، للمشاركة فى اجتماعات مجموعة العشرين وأفريقيا.

Advertisements

وتشهد زيارة الرئيس السيسى لألمانيا نشاطًا مكثفًا على الصعيد الثنائى، حيث من المقرر أن يلتقي مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا فى شتى المجالات، بالإضافة إلى تبادل الرؤى ووجهات النظر حول تطورات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما يلتقى الرئيس مع كبار رجال الأعمال ورؤساء كبرى الشركات الصناعية الالمانية، وذلك في إطار جهود مصر لتشجيع الاستثمار وتعزيز جهود التنمية الشاملة بها، فضلا عن استعراض تطورات الإصلاح الاقتصادى فى مصر ومستجدات تنفيذ المشروعات التنموية الجارى العمل بها.