شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة تتسلم تقرير الطب الشرعى الخاص بـالفنان الراحل هيثم أحمد زكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسلمت النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر تقرير الطب الشرعى الخاص بالتحاليل الفنية للعينات التى تم سحبها من جثمان الممثل الراحل هيثم أحمد زكى، وتواصل النيابة تحقيقاتها حول وفاة الفنان فى ضوء التطورات الجديدة التى شهدتها القضية.

وباشر فريق من النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر التحقيق حول وفاة الفنان هيثم أحمد زكى، فى الساعات الأولى من صباح يوم 7 نوفمبر الماضى، داخل فيلاته فى الشيخ زايد، للوقوف على ظروف وملابسات الوفاة.

وناظر فريق من النيابة جثمان الفنان الراحل، للوقوف على وجود أى علامات تشير إلى وجود عنف جنائي من عدمه، كما عاين فريق النيابة فيلا الفنان، واستمعوا لأقوال خطيبته حول وفاته.