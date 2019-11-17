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شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تستجيب لشكوى لعلاج طفلة أصيبت بانسداد الشريان والان مع تفاصيل الخبر
وأعلن هانى يونس، المستشار الإعلامى لمجلس الوزراء، عن استجابة المنظومة للشكوى والتواصل مع أهل الطفلة لاتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة وتوفير الرعاية الطبية الكاملة للطفلة .
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