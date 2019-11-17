شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تستجيب لشكوى لعلاج طفلة أصيبت بانسداد الشريان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استجابت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، لإحدى الشكاوى التى انتشرت على موقع التواصل الاجتماعى لطفلة تعرضت لإهمال طبى بإحدى المستشفيات نتج عنه انسداد فى الشريان. وأعلن هانى يونس، المستشار الإعلامى لمجلس الوزراء، عن استجابة المنظومة للشكوى والتواصل مع أهل الطفلة لاتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة وتوفير الرعاية الطبية الكاملة للطفلة . Advertisements

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