شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. تفاصيل أجندة السيسي على هامش اجتماعات قمة العشرين وأفريقيا بألمانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرضت قناة "إكسترا نيوز" تقريرا حول زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى ألمانيا للمشاركة فى اجتماعات قمة مجموعة العشرين وأفريقيا، وهى المبادرة التى أطلقتها ألمانيا مع الدول الأفريقية فى التعامل التجارى والاقتصادى.

Advertisements

وأضاف التقرير، أن تلك المبادرة أطلقتها ألمانيا فى عام 2017، لتنمية العلاقات الثنائية بين ألمانيا والدول الأفريقية خاصة فى المجالات الاقتصادية والتعاون، وأن الهدف من تلك القمة دعم التعاون الاقتصادى بين أفريقيا ودول العشرين من خلال المشروعات المشتركة، حيث يتم الحديث عن تذليل العقبات بين المستثمرين لتحقيق أفضل النتائج الممكنة.

وأوضح، أنه سيقوم الرئيس عبد الفتاح السيسى بلقاءات ثنائية مع المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل، حيث يتم بحث التعاون الثنائى فى كافة المجالات خاصة الملفات التجارية والأمنية.

وأشار التقرير، أن الرئيس سيقوم بداية من الغد فى برنامجه بالالتقاء بمجوعة من رجال الاعمال رؤساء كبرى الشركات الصناعية الألمانية وذلك فى إطار جهود مصر لجذب الاستثمارات الألمانية والأوربية بشكل عام فى الفترة المقبلة.