شكرا لقرائتكم خبر عن جينفر اركورى لرئيس وزراء بريطانيا: كسرت قلبى.. عار عليك عدم الرد على مكالماتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتهمت جينيفر اركوري، سيدة الأعمال الأمريكية ، بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطانى بإبعادها بوحشية "وكأن علاقتهما كانت لليلة واحدة" وتركها "مكسورة القلب" منذ أن أصبح رئيسًا للوزراء وأصبح الجدل الدائر حول علاقتهما التى استمرت أربع سنوات علنيا، بحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية.

فى مقابلة صريحة مع ITV's Exposure، التى ستبث يوم الأحد، أخبرت رائدة الأعمال الكاتب الصحفى جون وير أن بوريس جونسون رفض استقبال مكالماتها الهاتفية فى داونينج ستريت (مقر مجلس الوزراء) وأبعدها قبل أن تتمكن من بدء محادثة.

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ووجهت كلماتها مباشرة إلى رئيس الوزراء، الذى دافع بنشاط عن مصالحها التجارية عندما كان عمدة لندن، "لم أكن إلا شخص مخلص ومؤمن بك وداعم لك وصديقًا حقيقيًا لك".

وأضافت: "لقد حافظت على أسرارك، وكنت صديقة لك. وأنا لا أفهم لماذا منعتنى وتجاهلتنى كما لو كانت علاقتنا لليلة واحدة، أو كأنى فتاة التقطتها فى حانة لأننى لم أكن كذلك - وأنت تعرف ذلك. وأنا أشعر بالحزن الشديد على الطريقة التى أبعدتنى بها جانبا كما لو كنت شخصًا مرعبا.. كان يجب أن يعرفنى جيدًا بما يكفى ليعرف من أكون ... عار عليه لعدم الرد على الهاتف. "

فى حين أن آركورى رفضت الكشف عن طبيعة علاقتهما، إلا أنه من الواضح أنهما كانا قريبين للغاية لعدة سنوات.