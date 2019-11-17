شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان العربى يؤكد أهمية التوصل لاتفاق عادل بشأن ملء وتشغيل سد النهضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور مشعل بن فهم السلمى، رئيس البرلمان العربى، أهمية التوصل إلى اتفاق عادل بشأن ملء وتشغيل "سد النهضة " بما يُحقق مصالح جميع الأطراف، ولا يُلحق أى ضرر بكل من مصر ، والسودان.

جاء ذلك في رسائل مكتوبة وجهها السلمي إلى رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب الإثيوبى، لإبلاغهما قرار البرلمان العربي الذي تم التصويت عليه بالموافقة خلال جلسة البرلمان العربي التي عقدت بالقاهرة في الحادي والثلاثين من أكتوبر الماضي ، بشأن التضامن الكامل مع مصر والسودان لحماية أمنهما المائى.

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وأشار السلمي - عبر رسائله - إلى أن القرار أكد تضامن البرلمان العربي ووقوفه التام مع مصر والسودان، ودعمهما في حماية أمنهما المائي ، ورفض المساس بحقوقهما القانونية والتاريخية ، وحصتهما الثابتة في مياه نهر النيل، وضرورة تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين مصر والسودان وإثيوبيا المتعلقة بمشروع "سد النهضة".



وشدد على ضرورة دعم البرلمان العربي التام لكافة الإجراءات والمساعي التي تتخذها مصر للتوصل إلى اتفاق بشأن ملء وتشغيل "سد النهضة "الإثيوبي.



وحث رئيس البرلمان العربي - عبر رسائله - ( أديس أبابا ) انطلاقاً من مبادئ حُسن الجوار والعلاقات التاريخية بين الشعبين العربي والاثيوبي، بعدم الإضرار بحصة مصر والسودان من مياه نهر النيل ، التي تمثل عصب الحياة للشعبين المصري والسوداني، مُشدداً على ضرورة الإسراع في الوصول إلى اتفاق عادل يُحقق مصالح الدول الثلاث ، والاحتياجات الجوهرية لشعوبها .