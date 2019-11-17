شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يستقبل طائرة مصر للطيران السادسة من صفقة إيرباص ..صور والان مع تفاصيل الخبر
ويعد هذا الطراز من بين الطائرات الأكثر تطورًا وابتكارًا على مستوى العالم في فئة الطائرات ذات الممر الواحد، بما يضمه من مقصورة مميزة ومقاعد وأرفف تخزين حقائب واسعة، بخلاف النوافذ الكبيرة التى توفر المزيد من الضوء الطبيعي والاستمتاع بالسماء وتوافر خدمات الانترنت والـ video streaming.
وتسعى مصر للطيران لتحقيق تجربة سفر مميزة تلبى رغبات عملائها على متن هذا الطراز والذى يغطى وجهاتها الداخلية والإقليمية فى شبكة خطوطها الممتدة حول العالم.
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