شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يستقبل طائرة مصر للطيران السادسة من صفقة إيرباص ..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل مطار القاهرة الدولى، قبل قليل، طائرة مصر للطيران السادسة من طراز إيرباص A220-300 قادمة من كندا، وذلك من إجمالى 12 طائرة من الطراز ذاته، تعاقدت عليها مصر للطيران، ومن المقرر وصولها جميعا قبل منتصف العام المقبل، فى ضوء تنفيذ خطة الشركة الاستراتيجية فى تحديث وتطوير أسطولها، وبما يناسب احتياجات السوق وخطط الشركة للتوسع فى خطوط التشغيل.

ويعد هذا الطراز من بين الطائرات الأكثر تطورًا وابتكارًا على مستوى العالم في فئة الطائرات ذات الممر الواحد، بما يضمه من مقصورة مميزة ومقاعد وأرفف تخزين حقائب واسعة، بخلاف النوافذ الكبيرة التى توفر المزيد من الضوء الطبيعي والاستمتاع بالسماء وتوافر خدمات الانترنت والـ video streaming.

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وتسعى مصر للطيران لتحقيق تجربة سفر مميزة تلبى رغبات عملائها على متن هذا الطراز والذى يغطى وجهاتها الداخلية والإقليمية فى شبكة خطوطها الممتدة حول العالم.