شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط هارب من 510 سنوات سجن فى حملة أمنية بالقليوبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت أجهزة الأمن فى ضبط مقاول هارب من تنفيذ 530 حكم حبس وكفالات بأكثر من مليون جنيه حال تردده على مسكنه بالخانكة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما العمل على إستهداف وضبط العناصر الإجرامية المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية.

Advertisements

وأكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام مقاول - مُقيم بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية)، والمطلوب التنفيذ عليه فى (530) حكم حبس فى قضايا (تبديد، شيك، سرقة تيار كهربائى) بإجمالى مدد حبس بلغت (510 سنوات و8 أشهر) وكفالات بلغت قيمتها (مليون و200 ألف جنيه) بالتردد على المنطقة محل سكنه بدائرة مركز الخانكة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية أسفرت عن ضبطه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.