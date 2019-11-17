شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. تكدس مرورى بطريق إسكندرية الزراعى.. تعرف على السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت حركة السيارات بطريق إسكندرية الزراعى صباح اليوم الأحد، حالة من التكدس المرورى أمام كوبرى قلما تحت الإنشاء، بسبب الإغلاق الجزئى للطريق، قبل مدخل مدينة قليوب، اتجاه القاهرة.

كما شهد الطريق تكدس مرورى، قبل مدخل ميدان المؤسسة بشبرا الخيمة، وانتشر رجال الإدارة العامة للمرور، فى محاولة لمواجهة التكدسات، وإعادة حركة السير لطبيعتها.

وسادت حالة من السيولة المرورية بطريق إسكندرية الزراعى، اتجاه مدينة بنها، حيث غابت الكثافات المرورية، وتعمل الإدارة العامة للمرور على متابعة حركة السير، وتقديم خدمات الإغاثة لقائدي السيارات.