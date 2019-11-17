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نائب محافظ القاهرة يجتمع بأصحاب ورش عين الحياة لبحث صرف تعويضات لهم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع اللواء أحمد فؤاد نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، مع أصحاب الورش الموجودة بمدخل الخيالة بمنطقة عين الحياة، لحل مشكلتهم، حيث من المفترض إزالتها لتوسعة وإنشاء كوبرى، ضمن مخطط تطوير المنطقة.

وقال نائب المحافظ إن ذلك يأتى ضمن السعى للوصول إلى حلول ايجابية ومرضية لهم، وبحث تعويضهم التعويض المناسب لهم، واستكمال خطة تطوير المنطقة.

وقال احد اصحاب الورش إن نائب المحافظ وعدهم بتعويضم بمحال بديلة بمول المواردى بعد 6 شهور ووحدات سكنية بمنطقة الخيالة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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