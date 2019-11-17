شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ القاهرة يجتمع بأصحاب ورش عين الحياة لبحث صرف تعويضات لهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع اللواء أحمد فؤاد نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، مع أصحاب الورش الموجودة بمدخل الخيالة بمنطقة عين الحياة، لحل مشكلتهم، حيث من المفترض إزالتها لتوسعة وإنشاء كوبرى، ضمن مخطط تطوير المنطقة.

وقال نائب المحافظ إن ذلك يأتى ضمن السعى للوصول إلى حلول ايجابية ومرضية لهم، وبحث تعويضهم التعويض المناسب لهم، واستكمال خطة تطوير المنطقة.

وقال احد اصحاب الورش إن نائب المحافظ وعدهم بتعويضم بمحال بديلة بمول المواردى بعد 6 شهور ووحدات سكنية بمنطقة الخيالة.

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