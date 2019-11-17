شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة ميناء دمياط تعلن استقبال 18 سفينة خلال آخر 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت هيئة ميناء دمياط حركة السفن خلال آخر 24 ساعة، حيث استقبل الميناء 4 سفن حاويات و5 سفن بضائع عامة، بينما غادرت سفينة حاويات و8 سفن بضائع عامة ليصل إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء 18 سفينة.

وأضافت هيئة ميناء دمياط أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت 3637 طن فوسفات و3950 طن يوريا و11650 طن رمل، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 604 طن أوناش و3400 طن قمح و8958 طن خرده و20456 طن ذرة و1416 طن فول و2104 طن فول صويا و14 طن بسلة و4309 طن حديد .‎

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 313 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 318 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1371 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 175011 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 65544 طنا.

وغادر الميناء 2 قطار بحمولة إجمالية 2689 طن قمح، فى حين غادر 857 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 82926 من البضائع العامة منها عدد 93 سيارة نقل محملة بـ 4673 طن قمح .