أوقاف الشرقية تكلف مفتشيها بتقارير متابعة للقوافل والدروس لتفعيل حملاتها الدعوية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ​

​وقالت إن ​ قوافل مديرية أوقاف أسيوط ​​ ​​ تجوب المساجد ومراكز الشباب والمدارس وقصور الثقافة منذ انطلاق الحملة للتعريف بالجوانب الأخلاقية فى الإسلام. قوافل مديرية أوقاف أسيوطتجوب المساجد ومراكز الشباب والمدارس وقصور الثقافة منذ انطلاق الحملة للتعريف بالجوانب الأخلاقية فى الإسلام. ​وأشارت إلى أن ​قافلة دعوية مكبرة ​جابت مساجد قرية سلام برئاسة وكيل المديرية ومدير الدعوة​، مؤكدة أن ذلك يأتى فى إطار توجيهات وزير الأوقاف وبرعاية وكيل الوزارة​.​

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