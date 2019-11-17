شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: مصر تشارك فى الدورة الـ 40 لمؤتمر منظمة اليونسكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتورة غادة عبدالبارى، الأمين العام للجنة الوطنية المصرية لليونسكو، حول مشاركة الوفد المصرى فى أعمال الدورة الأربعين للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) بمقر المنظمة بباريس.

وذكر بيان وزارة التعليم العالى، أن الوفد المصرى الدكتور الدكتور محمد لطيف أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، والدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، والدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، والدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، وكذلك الدكتور غادة عبد البارى.

وأشار التقرير إلى مشاركة الوفد في اجتماع وزاري رفيع المستوى، حول الإدماج والتنقل في التعليم العالي، شارك فيه أكثر من 100 وزير للتعليم العالي، بالإضافة إلى عدد كبير من رؤساء الجامعات ومسئولي التعليم العالي، مستعرضين وجهات نظرهم وتجاربهم المختلفة حول ضمان التعليم العالي الشامل والمتاح للجميع، بما في ذلك المهاجرين واللاجئين.

ويهدف الاجتماع إلى دعم اتخاذ القرارات التي تصب في صالح الإدماج والتنقل والاعتراف بمؤهلات التعليم العالي، حيث تهدف منظمة اليونسكو إلى المساهمة في تعزيز الإرادة السياسية والتعاون الدولي والقدرات في مجال التعليم العالي كجزء من خطة عام 2030. كما سيدعم الاجتماع تحديد الممارسات الواعدة لتطوير السياسات لصالح الجودة والإدماج وتكافؤ الفرص في التعليم العالي، وزيادة التفاهم بين الدول الأعضاء حول مساعدة التصديق على الاتفاقية العالمية للإعتراف بالمؤهلات المتعلقة بالتعليم العالي التي سيتم اعتمادها خلال الدورة الحالية في تحقيق تلك الغايات الهامة.

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وفي سياق متصل، شارك الوفد في الاجتماعات الخاصة بلجنة التعليم، خلال الفترة من 14-16 نوفمبر الجاري تناولت العديد من الموضوعات والمناقشات الهامة حول أهداف التنمية المستدامة "والمعني بالتعليم"، والتي تم إعتماد الاتفاقية العالمية للإعتراف بالمؤهلات المتعلقة بالتعليم العالي وطُرحت للتصديق عليها من قِبل الدول الأعضاء.

من ناحية أخرى، ترأست الدكتورة غادة عبدالباري الاجتماع الإقليمي السادس للجان الوطنية لليونسكو خلال يومي 15 _16 نوفمبر الجاري، وارتكز برنامج الاجتماع على محورين أساسيين، وهما التحول الاستراتيجي والحوار حول الاستراتيجية المتوسطة الأجل للفترة 2022-2029، بالإضافة إلى تناول الموضوعات البارزة لكل من المنظمة وعمل اللجان الوطنية.

كما ناقش الاجتماع، دور اللجان الوطنية في تعزيز شراكات اليونسكو كجزء من مشروع (استراتيجية الشراكة العالمية لليونسكو)، وخصصت جلسة لتبادل الممارسات الجيدة والمبادرات داخل شبكة اللجان الوطنية، وبناء القدرات وتطوير الشبكات والشراكات، وتعزيز أفضل الممارسات بين اللجان الوطنية.

حضر هذا الاجتماع، رؤساء وأعضاء حوالي 110 لجنة وطنية، تُمثل المجموعات الإقليمية الخمس لليونسكو (أوروبا وأمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وآسيا والمحيط الهادئ وأفريقيا والدول العربية)، بجانب حضور العديد من ممثلي الوفود الدائمة لدى اليونسكو، بالإضافة إلى مشاركة مديري المكاتب الميدانية.