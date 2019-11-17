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إنشاء 4 فصول جديدة بمدرسة رسمية بالجيزة لخفض الكثافات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة إلهام فوزى مديرة مدرسة الشهيد أحمد محمود مصطفى الرسمية للغات" الأوقاف"  التابعة لإدارة الدقى التعليمية بمحافظة الجيزة، أنها نفذوا حلول إيجابية من خارج الصندوق لحل مشكلة الكثافات الطلابية فى الصفوف الأولى.

وأضافت مديرة المدرسة، إنه تم إنشاء 4 فصول جديدة حيث تم استغلال حديقة كانت بجوار سور المدرسة، وإزالتها وإنشاء فصول للصفوف الدراسية الأولى وتحديدا الصف الأول الابتدائى، حيث ساهمت الفصول الجديدة فى انخفاض الكثافات من 80 طالبا فى الفصل إلى 60 طالبا فقط.

وأوضحت مديرة المدرسة، أن أولياء الأمور ساهموا بشكل كبير فى الإنشاءات والدهانات، من خلال المشاركة المجتمعية، موضحة أنه تم تجهيز الفصول من مقاعد وتزيينها بشكل مبهج لاستقبال الطلاب، مؤكدة أن الفصول الجديدة حصلت على موافقات هيئة الأبنية التعليمية ومديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة.

الجدير بالذكر أن الوزارة تبذل جهودا لحل مشكلة الكثافات فى المدارس الحكومية والرسمية فى عدة محافظات.

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اعمال الانشاء

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تجهيز الفصول

 

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بناء الفصول الجديدة

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انشاء المبانى

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الفصول الجديدة

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تجهيز الفصول

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الفصول الجديدة

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التلاميذ داخل الفصول الجديدة

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الفصول الجديدة بعد استلامها

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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