شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء 4 فصول جديدة بمدرسة رسمية بالجيزة لخفض الكثافات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة إلهام فوزى مديرة مدرسة الشهيد أحمد محمود مصطفى الرسمية للغات" الأوقاف" التابعة لإدارة الدقى التعليمية بمحافظة الجيزة، أنها نفذوا حلول إيجابية من خارج الصندوق لحل مشكلة الكثافات الطلابية فى الصفوف الأولى.

وأضافت مديرة المدرسة، إنه تم إنشاء 4 فصول جديدة حيث تم استغلال حديقة كانت بجوار سور المدرسة، وإزالتها وإنشاء فصول للصفوف الدراسية الأولى وتحديدا الصف الأول الابتدائى، حيث ساهمت الفصول الجديدة فى انخفاض الكثافات من 80 طالبا فى الفصل إلى 60 طالبا فقط.

وأوضحت مديرة المدرسة، أن أولياء الأمور ساهموا بشكل كبير فى الإنشاءات والدهانات، من خلال المشاركة المجتمعية، موضحة أنه تم تجهيز الفصول من مقاعد وتزيينها بشكل مبهج لاستقبال الطلاب، مؤكدة أن الفصول الجديدة حصلت على موافقات هيئة الأبنية التعليمية ومديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة.

الجدير بالذكر أن الوزارة تبذل جهودا لحل مشكلة الكثافات فى المدارس الحكومية والرسمية فى عدة محافظات.