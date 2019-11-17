شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس قطاع المشروعات بالرى: تنفيذ 16 مشروعا فى الصعيد بتكلفة 950 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس شحتة إبراهيم رئيس قطاع التوسع الأفقى والمشروعات بوزارة الموارد المائية والري، أن القطاع ينفذ حاليا أعمال حماية من أخطار السيول فى محافظات الوجه القبلى بداية من محافظة الجيزة وحتى أسوان .

وأضاف ابراهيم في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنه تم طرح 16 عملية حاليا تصل تكلفتهم حوالى 950 مليون جنيه، وفى مرحلة الترسية حاليا وسيتم البدء فى التنفيذ فور ترسيتها، مشيرا إلى أن ذلك ضمن خطة متكاملة وضعتها الوزارة للحماية من السيول.

أوضح تقرير لقطاع التوسع الأفقى أنه تم تنفيذ أعمال منذ أول العام الحالى وحتى نهاية يونيو الماضى بقيمة 550 مليون جنيه ضمن أعمال الحماية من السيول وإنشاء كبارى وحماية الجسور وإنشاء كراسى نهرية وتأهيل المجارى المائية وأعمال التغطيات.

وأشار القطاع إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ أعمال الحماية من السيول بمختلف المحافظات، ومنها "الجيزة وبنى سويف وأسيوط وقنا وإسنا" بقيمة 53 مليونا و64 ألف جنيه بقرى "بنى خالد والشرفا بالمنيا وحماية جسر حوض مصرف سيل أطفيح والحاجر وعرب الشيخ محمد وحماية البنية الأساسية لوادى إيمو".

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وأضاف القطاع أنه جارى حاليا استكمال أعمال حماية منفذ منها خلال الستة أشهر الماضية بقيمة 237.38 مليون جنيه مثل إنشاء 3 سدود لحماية "وادى دجلة بمحافظة القاهرة - حماية قريتى السوايطة والشيخ حسن بالمنيا - حماية وادى الجير بسوهاج- حماية وادى عبادى بأسوان".

وأشار القطاع إلى أنه تم الانتهاء من إنشاء وإحلال وتجديد كبارى بقيمة 51.03 مليون جنيه منها كبارى على ترع " الشراقوة بكفر الشيخ - الشرقاوية- البحر الصغير - بحر سبين " وجارى حاليا استكمال أعمال كبارى بقيمة 23.07 مليون جنيه منها كبارى على فرع "سواحل أرمنت- أصفون- الابراهيمية- الاسماعيلية".

وأكد القطاع أنه تم الانتهاء من إنشاء 4 مراسى على النيل بمحافظة الدقهلية بقيمة 20.72 مليون جنيه، وذلك فى إطار تجميل كورنيش النيل واهتمام الدولة بتطوير النقل النهرى.

وأشار القطاع إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ مشروعات بتكلفة 87.3 مليون جنيه لحماية جسور بترعتى مريوط والابراهيمية ببنى مزار وحوائط ساندة على ترع ميت يزيد وبورسعيد وبحر اليوسف وأسوار، وجارى حاليا تنفيذ أعمال أخرى بقيمة 84.9 مليون جنيه منها حماية جسور ترعة الإبراهيمية بالكيلو 267.8 بمحافظة المنيل وتأهيل ترع القوصية وتكاسى على ترعة المنصورية وتغطية ترعة أبو دشيشة ومركز التدريب بالدقهلية.