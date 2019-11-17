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هدم 22 عقار ومصنع بعزبة المدابغ فى القاهرة وتسكين 15 أسرة بمدينة بدر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استمرت محافظة القاهرة فى تنفيذ خطة تطوير منطقة المدابغ بجوار سور مجرى العيون بمصر القديمة، ضمن خطة الدولة لتطوير المناطق العشوائية، حيث انتهت المحافظة من هدم المدابغ ومنطقة أكشاك أبو السعود وجارى الآن العمل بمنطقة عزبة المدابغ.

وأكد اللواء أحمد فؤاد نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أن آخر ماتم من أعمال بمنطقة عزبة المدظابغ بمصر القديمة، تم هدم 17 عقار و2 مدبغة و3 مصنع غراء وبالنسبة للحصر تم حصر 9 عقارات منهم 28 أسرة مستحقة و26 أسرة غير مستحقة وتم تسكين 15 أسرة.

وأضاف أنه تم تسكين الأسر بمدينة بدر لتكون الأسر قريبة من مدينة الروبيكى الصناعية والتى تم نقل المدابغ إليها، مشيرا إلى أن أعمال الحصر ونقل الأسر تمت تحت أشراف اللواء علاء خليل رئيس حى مصر القديمة.

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