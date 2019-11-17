شكرا لقرائتكم خبر عن نقل موقف سيارات سرفيس ميدان الكيت كات بالعجوزة إلى شارع وابور الثلج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفذت الأجهزة التنفيذية للمحافظة بالتنسيق مع جهاز السيرفيس بالجيزة حملة لنقل موقف سيارات السيرفيس العشوائى من ميدان الكيت كات إلى موقف سيارات شارع وابور الثلج، فى إطار خطة محافظة الجيزة لنقل مواقف سيارات السرفيس العشوائية التى تعوق الحركة المرورية، تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وقاد اللواء تامر أبو النجا، رئيس مدينة الجيزة والمشرف على قطاع الأحياء، واللواء هانى العنانى رئيس حى العجوزة و محمود حسين رئيس جهاز السرفيس بالمحافظة بمتابعة أعمال نقل موقف سيارات السرفيس العشوائى إلى خلف مرفق المياه، لتحقيق السيولة المرورية بميدان الكيت كات وشارع النيل و نفق 15 مايو.

يذكر أن محافظة الجيزة تنفذ خطة تطوير واسعة تشمل جميع مواقف السيرفيس بالمحافظة على رأسهم موقف ميدان الجيزة والمنيب، كما يتم تنفيذ موقفين للسيرفيس وآخر للأقاليم بحى الوراق أحدهما اسفل محور روض الفرج والآخر أسفل دائرى الوراق.