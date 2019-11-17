شكرا لقرائتكم خبر عن محامي المتهم الثالث في قضية «محمود البنا» يدفع بعدم وجود نية الإصرار والترصد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دفع علاء عطية، محامي المتهم الثالث «إسلام.ع»، في قضية مقتل محمود البنا، المعروف باسم «شهيد الشهامة»، أمام المستشار باهر حسين، رئيس محكمة جنايات الطفل بشبين الكوم، بأنه لا يوجد دليل حتمي على نية سبق الإصرار والترصد للمتهم الثالث، وكذا عدم اشتراكه في أركان الجريمه على عمومها.

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وتشهد جلسة المحاكمة المنعقدة، الأحد، بمحكمة جنايات الطفل بشبين الكوم في محافظة المنوفية، برئاسة المستشار باهر حسين، رئيس المحكمة، قيام المحامين عن المتهمين وأسرة البنا بالمرافعة في القضية.

وكانت الجلسة الماضية استمعت المحكمة إلى أقوال الطبيب الشرعى والعقيد محمد داود، مفتش مباحث تلا والشهداء والرائد أحمد الشرقاوى، رئيس مباحث تلا بالإضافة إلى 5 آخرين من شهود الواقعة.

ووقعت الجريمة يوم 9 أكتوبر وهزت أرجاء مدينة تلا بالمنوفية وتحولت بعدها إلى قضية رأى عام، وأمر المستشار حمادة الصاوى النائب العام بإحالة المتهم محمد راجح وثلاثة آخرين محبوسين إلى محاكمة جنائية عاجلة لاتهامهم بقتل المجني عليه محمود محمد البنا عمداً مع سبق الإصرار والترصد.