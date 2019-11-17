شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل البرلمان لوزير الصناعة: «لو الكلام مش عاجبك اتفضل».. ونصار ينسحب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تسبب النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، في انسحاب الدكتور عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، من اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، الأحد، بعدما تدخل النائب محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة واصطحب الوزير إلى مكتبه للاعتذار له عما حدث بالاجتماع.

كانت لجنة الصناعة بمجلس النواب اجتمعت الأحد، برئاسة فرج عامر، حيث شهد الاجتماع مشادة حادة بين وكيل المجلس، والوزير أثناء مناقشة طلب إحاطة تقدم به «وهدان» حول احتكار عدد من المستوردين العلامات التجارية العالمية، وكشف أن كل ماركة عالمية يحتكرها مستورد واحد في مصر.

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بدأت المشادة بتوجيه «وهدان» سؤال لوزير الصناعة بشأن استيراد البورسلين والسراميك، قائلا: هل تعرف أن البورسلين والسراميك يستورده شخص واحد في مصر وهو غير مصري؟

ورد وزير الصناعة أنه لا يعرف، فقال وهدان منفعلاً: «إن كنت مش عارف تبقي خيبة».

وجاء رد الوزير مفاجئاً بالصمت وعليه علامات الغضب، ولم يعلق على حديث النائب، واكتفي بالنظر إليه، إلا أن وكيل مجلس النواب تابع حديثه قائلاً: «إن كان الكلام مش عاجبك اتفضل مع السلامة»، فانسحب الوزير غاضباً من الجلسة.

وحاول عدد من النواب إثناء الوزير عن الخروج من القاعة إلا أنه أصر على الانسحاب من الاجتماع، وخرج مع «فرج عامر» رئيس اللجنة والدكتور صلاح حسب الله المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، واصطحبا الوزير إلى إلى مكتب فرج عامر بمبنى الري، واعتذر له رئيس اللجنة عما شهده الاجتماع، واعتبرها مجرد انفعالات تجاه القضايا العامة – حسب وصف عامر.