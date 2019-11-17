شكرا لقرائتكم خبر عن محامي أسرة «محمود البنا»: بعض الدول طبقت القصاص على الأحداث مثل الكبار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال نضال مندور، محامى أسرة محمود البنا المعروف باسم «شهيد الشهامة»، خلال مرافعته أمام المستشار باهر حسين، رئيس محكمة جنايات الطفل بشبين الكوم في محافظة المنوفية، إن بعض الدول مثل دولة الإمارات العربية المتحدة سبقتنا في تعديل نص الماده 111 من قانون العقوبات في حالة الأحداث، حيث شرعت حالة لجوء الحدث لارتكاب الجرائم وطبقت القصاص.

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وأشار نضال إلى أن هناك دولاً أخرى عدلت العقوبة وجعلتها مثل عقوبة الكبير ومنها ألمانيا وانجلترا وبلجيكا وروسيا، موضحًا أن هذه الدول طبقت حكم الكبير على الحدث الجانح في المرحلة العمرية ما بين 16 و18 سنة لأن هذه المرحلة يمكن أن يرتكب فيها الحدث جرائم بالخطورة بمكان مثل الشرف والقتل والإرهاب.

وتشهد جلسة المحاكمة المنعقدة، اليوم، بمحكمة جنايات الطفل بشبين الكوم في محافظة المنوفية، برئاسة المستشار باهر حسين، رئيس المحكمة، قيام المحامين عن المتهمين وأسرة البنا بالمرافعة في القضية. وكانت الجلسة الماضية استمعت المحكمة إلى أقوال الطبيب الشرعى والعقيد محمد داود، مفتش مباحث تلا والشهداء والرائد أحمد الشرقاوى، رئيس مباحث تلا بالإضافة إلى 5 آخرين من شهود الواقعة.

ووقعت الجريمة يوم 9 أكتوبر وهزت أرجاء مدينة تلا بالمنوفية وتحولت بعدها إلى قضية رأى عام، وأمر المستشار حمادة الصاوى النائب العام بإحالة المتهم محمد راجح وثلاثة آخرين محبوسين إلى محاكمة جنائية عاجلة لاتهامهم بقتل المجني عليه محمود محمد البنا عمداً مع سبق الإصرار والترصد.