شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية» تواصل حملاتها على «حمردوم وأبوحزام» بجبال قنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت وزارة الداخلية حملاتها على البؤر الإجرامية وأماكن الاتجار بالسلاح، وشن قطاع الأمن العام حملات موسعة على قريتي «حمردوم» و«أبوحزام» من قرى الجبل الشرقى في مركز نجع حمادى، مدعومة بمدرعات ومجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى، ونحجت في تنفيذ أحكام ضد 214 متهما، و7 قرارات إزالة وضبط 33 قطعة سلاح.

وجه اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، مساعده لقطاع الأمن العام، اللواء علاء الدين سليم، بضرورة تكثيف الحملات على البؤر الإجرامية في كافة محافظات الجمهورية، وعلى الفور تم عقد اجتماعات وإجراء تحريات مكثفة عن المنطقة والحملات التي شنتها الوزارة من قبل، والعناصر المطلوبة في المنطقة، وتم التنسيق مع المجموعات القتالية بالعمليات الخاصة.

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حيث قاد اللواء محمود أبوعمرة، مدير المباحث الجنائية للوزارة، الحملة المكبرة التي استهدفت مواجهة وتصفية البؤر الإجرامية، وضبط العناصر شديدة الخطورة، خاصة متجرى وحائزى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص والمحكوم عليهم الهاربين بنطاق منطقة جنوب الصعيد، وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف قريتى «حمرادوم وأبوحزام» أسفرت عن ضبط 33 قطعة سلاح نارى عبارة عن رشاش جرينوف وبنادق آلية وتنفيذ 214 حكما قضائيا بإجمالى 83 محكوما عليه، منهم 6 في جنايات، و7 قرارات إزالة لتعديات بالبناء على الأراضى الزراعية.

قريتا «حمردوم» و«أبوحزام» من قرى الجبل الشرقى بمركز نجع حمادى، ويبلغ عدد سكانهما 30 ألف نسمة، تعتبران موطناً كبيراً للعناصر الإجرامية الخطرة، متخذين من الجبل مأوى لتمرير عملياتهم الإجرامية من تجارة السلاح والخطف بكل حرية، وهاتان القريتان لهما تاريخ كبير في صناعة خط الصعيد منذ تسعينيات القرن الماضى.

كانت قرية حمردوم مركزاً كبيراً لخط الصعيد «نوفل سعد الدين ربيع» وقتلته الشرطة بعدما زاد من أعمالة الإجرامية وعمليات السرقة، ثم تلاه «نشأت أبوعويضة» وألقت الأجهزة الأمنية القبض عليه قبل 3 أعوام بالقاهرة، بالتعاون مع مديريات أمن الإسكندرية والقاهرة وقنا، بعدما تم رصد تحركاته أما قرية «أبوحزام»، وتحوى بعض العناصر الإجرامية، والتى تعمل في تجارة الأسلحة والمخدرات.

يذكر أن الأجهزة الأمنية شنت في الفترة الأخيرة أكثر من 12 حملة أمنية منذ منتصف العام الماضى، أسفرت عن ضبط قطع سلاح وعشرات المتهمين في قضايا خطف وسرقة وحيازة أسلحة غير مرخصة، ودعم نقطة شرطة حمردوم لإعادة الأمن للقريتين الملاصقتين لباطن الجبل.