شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور في قضية «محمود البنا»: «راجح» كان عاوز يظهر إنه «عنتر تلا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار مرتضى منصور فى مرافعته بمحكمة جنايات الطفل بشبين الكوم، أمام المستشار باهر حسين، رئيس المحكمة، إن المتهم محمود راجح كان قاصدًا القتل و«كان عاوز يظهر إنه عنتر تلا».

واستهل «مرتضى» مرافعته مطالباً بتوقيع أقصى العقوبة على المتهم الرئيسي أشرف راجح لقتله عمداً محمود محمد البنا وذلك استناداً إلى تقرير الطب الشرعى وشهادة الشهود، مشيراً أن المتهم بتكراره طعن المجنى عليه والجرى وراءه لإتمام مهمته كان قاصداً القتل.

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وأضاف «مرتضى» أن القضاء فى مصر قضاء عادل ولكن يده مغلولة لأنه مرتبط بالقانون والدستور، مطالبًا بتعديل القانون والدستور، متسائلاً: كيف نحاكم هذا المتهم على أنه طفل وفى نفس الوقت نسمح له بالإدلاء بصوته فى انتخابات البرلمان ورئيس الجمهورية؟

وتشهد جلسة المحاكمة المنعقدة، اليوم، بمحكمة جنايات الطفل بشبين الكوم فى محافظة المنوفية، برئاسة المستشار باهر حسين، رئيس المحكمة، قيام المحامين عن المتهمين وأسرة البنا بالمرافعة فى القضية.

وكانت المحكمة استمعت في الجلسة الماضية إلى أقوال الطبيب الشرعى والعقيد محمد داود، مفتش مباحث تلا والشهداء، والرائد أحمد الشرقاوى، رئيس مباحث تلا، بالإضافة إلى 5 آخرين من شهود الواقعة.

ووقعت الجريمة يوم 9 أكتوبر، وهزت أرجاء مدينة تلا بالمنوفية، وتحولت بعدها إلى قضية رأى عام، وأمر المستشار حمادة الصاوى، النائب العام، بإحالة المتهم محمد راجح وثلاثة آخرين محبوسين إلى محاكمة جنائية عاجلة لاتهامهم بقتل المجني عليه محمود محمد البنا عمداً مع سبق الإصرار والترصد.