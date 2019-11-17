شكرا لقرائتكم خبر عن الجالية المصرية بألمانيا تنظم وقفةً للترحيب بالسيسي لدى وصوله مقر إقامته ببرلين (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الأحد إلى العاصمة الألمانية برلين، للمشاركة في اجتماعات مجموعة العشرين وأفريقيا.
وتشهد زيارة الرئيس السيسي لألمانيا نشاطاً مكثفاً على الصعيد الثنائي، حيث من المقرر أن يلتقي مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا في شتي المجالات، بالإضافة إلى تبادل الرؤى ووجهات النظر حول تطورات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
كما سيلتقي الرئيس مع كبار رجال الأعمال ورؤساء كبري الشركات الصناعية الالمانية، وذلك في إطار جهود مصر لتشجيع الاستثمار وتعزيز جهود التنمية الشاملة بها، فضلا عن استعراض تطورات الإصلاح الاقتصادي في مصر ومستجدات تنفيذ المشروعات التنموية الجاري العمل بها.
شاهد ⬅ وقفة للجالية المصرية في ألمانيا للترحيب بزيارة الرئيس السيسي
#eXtranews pic.twitter.com/YsrvC6rgEz
— eXtra news (@Extranewstv)
شاهد ⬅ وقفة للجالية المصرية في ألمانيا للترحيب بزيارة الرئيس السيسي— eXtra news (@Extranewstv) November 17, 2019
#eXtranews pic.twitter.com/YsrvC6rgEz
كانت هذه تفاصيل خبر الجالية المصرية بألمانيا تنظم وقفةً للترحيب بالسيسي لدى وصوله مقر إقامته ببرلين (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.